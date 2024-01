John Textor - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 23/01/2024 09:30 | Atualizado 23/01/2024 10:00

Rio - O administrador do futebol do Botafogo, John Textor, agiu com ironia ao comentar o suposto interesse do Palmeiras na contratação de Júnior Santos, de 29 anos.

Em seu perfil no Twitter, o norte-americano alfinetou o clube paulista, que conquistou o último Brasileiro.

"O Palmeiras deveria comprar em outro lugar. No Botafogo, os jogadores preferem jogar 11 contra 11", afirmou John Textor.

Júnior Santos tem contrato com o Alvinegro até o fim de 2025 e na última temporada entrou em campo em 50 partidas, fez sete gols e deu três assistências. O interesse do Palmeiras em sua contratação foi noticiado pela "ESPN".