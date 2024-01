Wilson Manafá, lateral-direito, chegou a ser anunciado pelo Botafogo - Divulgação/Granada

Wilson Manafá, lateral-direito, chegou a ser anunciado pelo BotafogoDivulgação/Granada

Rio - Negócio desfeito. Em breve comunicado nas redes sociais, o Botafogo confirmou que o lateral-direito português Wilson Manafá, que chegou a ser anunciado como novo reforço, não vestirá a camisa do clube em 2024 após mudança de termos por parte do Granada, da Espanha.

O Dia na última sexta-feira (19), Como adiantou a reportagem dona última sexta-feira (19), a diretoria alvinegra dava o acordo como certo , garante que recebeu todas as cópias necessárias para oficializar a transferência, mas os espanhóis, de última hora, solicitaram a entrada de uma nova cláusula após acordo assinado.

Ao devolver os documentos com o "ok" das duas partes envolvidas, o diretor André Mazzuco confirmou a contratação em entrevista coletiva e o Botafogo anunciou Manafá como novo reforço. No entanto, o clube europeu recuou visando oportunidade de um outro negócio mais vantajoso financeiramente.

Com a desistência, o Botafogo voltará ao mercado de transferências para contratar um lateral-direito, carência do elenco no início da temporada, já que Rafael ainda se recupera de lesão e Mateo Ponte está à disposição da seleção uruguaia para o Pré-Olímpico.