Wilson Manafá, lateral-direito do Granada, chegou a ser anunciado pelo Botafogo - Divulgação/Granada

Publicado 22/01/2024 15:26 | Atualizado 22/01/2024 15:26

Rio - Wilson Manafá não será jogador do Botafogo. Apesar de ter anunciado o jogador como reforço , o Glorioso decidiu romper o acordo que tinha assinado com o Granada após o time espanhol descumprir alguns combinados. A informação foi dada pelo site "ge".

Com o Botafogo fora do páreo, a tendência é que Manafá se transfira para outro clube, que será escolhido pelo grupo chinês Desports, que é dono do Granada. Mesmo com tudo certo para ser jogador do Alvinegro, o lateral português não se opôs a um novo destino.

Após ser anunciado, Wilson Manafá era aguardado pelo Botafogo no Rio na última semana, mas não apareceu. Ele aguardava os últimos trâmites burocráticos por parte do Granada para poder viajar.



Agora, o Botafogo deve retomar sua busca por um lateral-direito no mercado. Para a posição, o clube conta apenas com Rafael, que ainda se recupera de lesão, e Mateo Ponte, que está com a seleção sub-23 do Uruguai no Pré-Olímpico.