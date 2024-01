Botafogo venceu o Bangu por 2 a 0 no Nilton Santos - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 21/01/2024 15:10

Rio - Melhor em campo na vitória do Botafogo por 2 a 0 sobre o Bangu, no último sábado (20), no Estádio Nilton Santos , o atacante Júnior Santos lamentou as vaias que a torcida do Glorioso tem direcionado a alguns jogadores. Na opinião dele, a equipe precisa virar a página da derrocada no último Campeonato Brasileiro para conseguir focar na nova temporada.

"Às vezes, é um pouco ruim a gente ouvir algumas cobranças na parte de vaiar um jogador. Isso reflete dentro de campo. Tira a confiança do jogador. A gente traz algumas coisas do ano passado, que deixamos escapar o título. Mas temos que olhar para frente, para a temporada desse ano. A gente não consegue voltar atrás. O jogador tem que ter cabeça boa e trazer o torcedor de novo, que veio apoiando, então temos que dar a resposta em campo e trazer a torcida para o nosso lado", disse Júnior Santos após o jogo contra o Bangu.

O atacante também afirmou que está trabalhando para ter seu melhor ano com a camisa do Botafogo.

"Tenho uma personalidade minha, eu parto para cima, é minha característica individual. Foi o diferencial que me fez chegar na equipe profissional. Tenho que trabalhar, continuar evoluindo sempre. Minha característica é essa. Consigo colocar isso durante os jogos. Tem sido assim nesse início. Eu vim do Japão há dois anos e tive que readaptar. No ano passado, foi melhor. Espero que esse ano seja o meu melhor ano com a camisa do Botafogo. Projeto grandes coisas. Vamos alcançar grandes coisas esse ano", declarou.

Com o resultado, o Botafogo segue com 100% de aproveitamento no Campeonato Carioca. O Alvinegro volta a campo na próxima quarta-feira (24), às 21h30 (de Brasília), contra o Boavista, em Bacaxá.