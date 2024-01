Matheus Nascimento em ação pelo Botafogo contra o Bangu - Vitor Silva / Botafogo

Matheus Nascimento em ação pelo Botafogo contra o BanguVitor Silva / Botafogo

Publicado 21/01/2024 14:34

Tratado como uma das grandes joias das categorias de base do Botafogo nos últimos anos, o atacante Matheus Nascimento não vem tendo o desempenho esperado no futebol profissional. Na vitória sobre o Bangu por 2 a 0, no último sábado (20), o jovem iniciou a partida no banco, apesar do time titular estar recheado de reservas.

Sabendo disso, o treinador Tiago Nunes foi questionado sobre o assunto em entrevista coletiva após o término da partida e esclareceu alguns pontos. O técnico afirmou que Matheus Nascimento é um jogador de "potencial enorme". Entretanto, ele acredita que sua subida para o futebol profissional foi "mal gerida".

"Vou ser bem objetivo com Matheus, tem muita qualidade técnica, um potencial incrível, mas é consequência de um processo mal gerido a longo prazo. Não é de agora, de um ou dois anos, é de antes. Um menino que sobe com 16 anos e não consegue ter continuidade de jogos fica em um limbo, não tem número suficiente de jogos para se desenvolver, isso gera uma expectativa enorme quando sobe ao profissional, desperta interesse de todo o planeta", iniciou Tiago Nunes.

"Foi ficando no meio do processo. Nem conseguiu atingir a titularidade, a sequência no Botafogo, porque é natural que o jovem precise ter maturidade e jogos em sua categoria nesse processo de transição para aos poucos ganhar espaço, nem tampouco deu salto para ser vendido para outro projeto", complementou.

Tiago Nunes também disse que Matheus Nascimento está tentando retomar seu espaço nos treinamentos para entrar em campo pelo Botafogo. Além disso, também exaltou a competição saudável existente entre ele, Tiquinho Soares e Janderson, outros atacantes do elenco alvinegro.

"Hoje ainda está no limbo, tentando retomar o tempo. Aos poucos vamos dar carga de treinamento, informação, maturidade, técnica, física e emocional para saber administrar. Foi o cara da Seleção por um tempo e não era o cara do Botafogo. Jogava na Seleção e no clube não. Teve uma série de fatores que atrapalharam o processo de desenvolvimento dele. Tem potencial, mas ainda não atingiu o melhor rendimento dele, a melhor versão dele. Se eu tiver oportunidade, se ele continuar desempenhando como vem nos treinamentos, vai ter mais minutos. É uma disputa saudável entre ele, Janderson e Tiquinho, cada um com sua história e com sua característica. Meu papel é tentar ser o mais justo possível dentro das circunstâncias dos jogos", completou.

Matheus Nascimento atuou por 30 minutos no jogo contra o Bangu. Antes disso, o atacante de 19 anos tinha disputado 14 minutos na última rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado, na derrota por 3 a 1 pelo Internacional, em dezembro, e por 45 no empate contra o Defensa y Justicia, pela ida das quartas de finais da Sul-Americana daquele ano, em agosto.

Desde sua subida para o futebol profissional, em 2020, Matheus Nascimento tem 83 jogos disputados, com 11 gols marcados e três assistências.