Tiago Nunes é o treinador do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Tiago Nunes é o treinador do BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 21/01/2024 10:30

Com uma escalação recheada com jovens jogadores, o Botafogo venceu sua partida no Campeonato Carioca desta temporada ao triunfar sobre o Bangu por 2 a 0. Treinador do Alvinegro, Tiago Nunes, avaliou a vitória de sua equipe, além de se mostrar satisfeito com a atuação de diversos atletas que fizeram seu primeiro jogo como profissional no último sábado (20).

"Fico muito satisfeito com o que foi apresentado hoje. Além de um componente normal, a gente tinha meninos estreando. Kauê fez o primeiro jogo profissional, Jefferson o segundo e mais alguns que pela primeira vez iniciaram. São circunstâncias diferentes e a gente vai dando oportunidade. Vamos ganhando reforços para a temporada", iniciou Tiago Nunes.

"Quem entra e se mostra confiante vira reforço para o resto da temporada. Avaliação foi positiva. Criamos o suficiente para fazer mais de dois gols. Bangu é difícil de marcar na construção inicial. Foi um desafio tático para uma equipe que nunca jogou junto e a gente conseguiu dar uma boa resposta", complementou.

Apesar de entrar com um time alternativo, Tiago Nunes não garantiu os jogadores que entraram em campo no segundo tempo ou então ficaram no banco de reservas serão definitivamente os titulares. O treinador afirmou que está usando o Campeonato Carioca como uma preparação, diferentemente de outros clube do Rio, que estão fazendo pré-temporada fora do estado.

"Existem clubes que optaram por usar um segundo time e estão fazendo preparações separadas, longe do Campeonato Carioca. Não é nossa condição atual, não temos condições de ter time B preparado para o Carioca desde o início. Encontramos a melhor maneira de gerenciar esse torneio e potencializar nossa preparação dando minutos a todos. Não vou utilizar essa linha de titulares e reservas, por mais que o grupo que jogou contra o Madureira seja formado em grande parte de remanescentes e reforços", avaliou Tiago Nunes.

"Penso que vamos alterando de acordo com resposta física. Tínhamos jogadores no banco que atuaram contra o Madureira que estavam com dor muscular, não tinham completado todo o processo de recuperação adequado para jogar contra o Bangu, nem para entrar no jogo. Os caras estão treinando no Nilton Santos para continuar a preparação, temos três dias para o jogo com o Boavista", completou.

Para chegar ao resultado desejado, o treinador do Botafogo afirmou que deve precisar entre 30 e 40 dias de preparação.

"Vou ver também como os que jogaram neste sábado se recuperam, talvez uns possam iniciar, de acordo com a recuperação física. Se conseguirmos manter essa rotina de performance e resultado, conseguimos estender nossa preparação para 30, 40 dias, que é um prazo ideal para ter um grupo parelho para o resto da temporada", concluiu.

O Botafogo volta a entrar em campo pelo Campeonato Carioca na próxima quarta-feira (24), quando vai até o estádio Elcyr Resende, em Bacaxá, às 21h30, enfrentar o Boavista.