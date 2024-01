Botafogo venceu o Bangu por 2 a 0 no Nilton Santos - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 20/01/2024 18:09

Rio - O Botafogo venceu o Bangu por 2 a 0, na tarde deste sábado (20), no Estádio Nilton Santos, e segue com 100% de aproveitamento no Campeonato Carioca. Com uma equipe quase toda formada por reservas, o Glorioso garantiu o triunfo com gols de Júnior Santos e Jeffinho.



Com o resultado, o Botafogo chega a seis pontos em dois jogos no Campeonato Carioca. O Alvinegro volta a campo na próxima quarta-feira (24), às 21h30 (de Brasília), contra o Boavista, em Bacaxá.

Mesmo sem estar em campo com força máxima, o Botafogo não demorou para se impor na partida e abriu o placar logo no começo. Com apenas dois minutos, Marçal, que novamente foi vaiado pela torcida alvinegra, chegou bem pelo lado esquerdo e fez o cruzamento para Júnior Santos, que completou para as redes.

Com a vantagem, o Botafogo não recuou e continuou mandando no jogo, ocupando bastante o campo de ataque do Bangu. O time de Tiago Nunes teve boas chances para ampliar o placar com Segovinha, Diego Hernández e Kauê, mas eles pecaram na finalização e acabaram parando no goleiro Gabriel Leite.

Já na reta final do primeiro tempo, o Bangu resolveu se arriscar mais e encontrou espaços, principalmente pelo lado esquerdo da defesa do Botafogo. Foi assim na melhor chance do Alvirrubro na partida, quando Erick Daltro recebeu cruzamento da esquerda e finalizou para boa defesa de Igo Gabriel, que evitou o empate e levou o Glorioso para o vestiário em vantagem.

Na volta para o segundo tempo, o Botafogo voltou a ter o controle da partida, mas com menos intensidade do que na primeira etapa. O time de Tiago Nunes assustou em lances com Segovinha e Kauê, mas pecou novamente nas conclusões e não levou grande perigo ao gol do Bangu.

Do outro lado, o Bangu se mostrou pouco perigoso nos 45 minutos finais. As maiores chances do Alvirrubro vieram em chutes de fora da área com Ruan Américo, que passou à direita do gol de Igo Gabriel, e cobrança de falta de Walney, que passou muito perto da trave.



Já nos acréscimos, os titulares que saíram do banco na segunda etapa garantiram a vitória do Botafogo. Eduardo enfiou linda bola para Jeffinho, que saiu na cara do goleiro Gabriel Leite e bateu com tranquilidade para fazer o segundo e sacramentar os três pontos para o Glorioso.

BOTAFOGO X BANGU

Local: Estádio Nilton Santos (RJ)

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz

Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha e Wallace Muller Barros Santos

BOTAFOGO: Igo Gabriel, Jefferson Maciel (Lucas Halter), Newton e Bastos; Júnior Santos, Kauê, Jacob Montes (Marlon Freitas), Segovinha (Eduardo), Diego Hernández (Jeffinho) e Marçal; Janderson (Matheus Nascimento). Técnico: Tiago Nunes.

BANGU: Gabriel Leite, Ricardo Cerqueira (Walney), Felipe Soares, Victor Oliveira (André Santos) e Erick Daltro (Ruan Américo); Adsson, Renatinho, Edgar Neto (Gabriel Canela) e Cleiton; Gabriel Saulo (Lorran) e João Maranhão. Técnico: Alexandre Gomes.

Gols: Júnior Santos (2'/1ºT) e Jeffinho (49'/2ºT)

Cartões amarelos: BAN: Felipe Soares e Renatinho