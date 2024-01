Valentín Adamo treina no Botafogo desde agosto e aguarda por primeira chance - Vitor Silva / Botafogo

Valentín Adamo treina no Botafogo desde agosto e aguarda por primeira chanceVitor Silva / Botafogo

Publicado 20/01/2024 14:29

Rio - O Botafogo está perto de acertar o empréstimo do atacante Valentím Adamo ao Unión Española, do Chile. O uruguaio, que chegou no segundo semestre de 2023 e não disputou nenhuma partida pelo Glorioso, deve ser cedido até o fim de 2024, com opção de compra.

Ao longo da semana, Tiago Nunes falou sobre a situação de Adamo. Segundo o treinador, ele não está pronto para jogar no nível que a comissão técnica deseja.

"O Adamo tem uma chegada muito recente, ainda tem que evoluir em muitos comportamentos como atleta e não está pronto para jogar no nível que a gente deseja, mas está com a gente, ganhando essa rodagem. Se ele merecer no dia a dia, vai ter oportunidade de minutos. Caso contrário, vou optar por outros jogadores", afirmou o treinador alvinegro.

No ano passado, o Botafogo pagou R$ 1,5 milhão por 80% do direitos econômicos de Adamo. Ele assinou contrato com o Glorioso até o fim de 2026.