Botafogo venceu o Bangu por 2 a 0 no Nilton Santos - Vitor Silva/Botafogo

Botafogo venceu o Bangu por 2 a 0 no Nilton SantosVitor Silva/Botafogo

Publicado 22/01/2024 12:54

Rio - O Botafogo é o único time com 100% de aproveitamento após duas rodadas no Campeonato Carioca. O Alvinegro venceu o Madureira por 1 a 0 e o Bangu por 2 a 0, e conquistou os seis pontos em disputa. Já os demais clubes empataram ou perderam pelo menos uma das duas partidas.

Flamengo, Vasco e Fluminense, que ocupam o segundo, terceiro e quarto lugar, respectivamente, somam uma vitória e um empate em duas rodadas. O Nova Iguaçu também se encontra na mesma situação. Já Portuguesa-RJ, Boavista e Madureira venceram uma e perderam a outra.

Sampaio Corrêa e Volta Redonda completam a lista dos times que pontuaram por enquanto no Campeonato Carioca. O Galinho da Serra empatou com o Vasco neste domingo (21), enquanto o Voltaço empatou com o Fluminense na estreia. Bangu e Audax são os únicos que ainda não pontuaram.

No ano passado, o Botafogo não conseguiu avançar para a semifinal e disputou a Taça Rio. O Volta Redonda ficou com o quarto lugar e enfrentou o Fluminense, atual bicampeão da Taça Guanabara, e foi derrotado por 8 a 2 no placar agregado. O Alvinegro, por sua vez, conquistou a Taça Rio.

A última vez que os quatro grandes avançaram para a semifinal aconteceu em 2022. O Fluminense foi o campeão da Taça Guanabara, enquanto o Flamengo ficou em segundo, Vasco em terceiro e o Botafogo em quarto. Flu e Fla avançaram para a decisão. O Tricolor terminou campeão.

Líder da Taça Guanabara com 100% de aproveitamento, o Botafogo volta a campo na quarta-feira (24), às 21h30 (de Brasília), contra o Boavista, em Saquarema. Já na quinta (25), o Vasco recebe o Madureira, às 20h, em São Januário, e o Fluminense visita o Audax, às 21h30, em Saquarema. O Flamengo joga no sábado (27), às 18h10, contra a Portuguesa-RJ, na Arena das Dunas.