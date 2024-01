Jefferson Savarino aguarda regularização para estrear pelo Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 22/01/2024 11:40



Rio - Reforço para o ataque do Botafogo , o venezuelano Jefferson Savarino comentou a expectativa pela estreia. Ele é a segunda contratação mais cara da história do clube e chega como um dos principais nomes até o momento para a disputa da Libertadores da América.

"Vou fazer meu melhor dentro de campo. Ajudar os mais jovens. A expectativa é muito grande. Espero aprender bastante com os outros jogadores", afirmou, em entrevista à Botafogo TV.

Além disso, Savarino fez questão de frisar a importância do projeto da SAF do Botafogo na negociação. De acordo com ele, foi um dos principais motivos para que optasse por retornar ao futebol brasileiro e vestir a camisa alvinegra.

"Estou muito feliz por estar no Botafogo. O projeto é muito bom e me motivou. Também tenho companheiros que já jogaram comigo em outros clubes, o que também me influenciou. Espero que seja uma passagem muito boa", declarou.

Ele também falou sobre o carinho que vem recebendo dos alvinegros nas últimas semanas: "Quero agradecer à torcida do Botafogo, pelo apoio que tenho recebido. Estou me preparando da melhor maneira para dar muitas alegrias a eles. Espero fazer o meu melhor dentro de campo".

Savarino aguarda a regularização para poder estrear pelo Botafogo. A equipe comandada por Tiago Nunes entra em campo na próxima quarta-feira (24), às 21h30, contra o Boavista, no Estádio Elcyr Resende, pela terceira rodada do Campeonato Carioca. O Alvinegro é o único time com 100% de aproveitamento na competição até aqui.