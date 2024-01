Lateral-direito Wilson Manafá é o novo reforço do Botafogo - Divulgação/Botafogo

Lateral-direito Wilson Manafá é o novo reforço do BotafogoDivulgação/Botafogo

Publicado 16/01/2024 16:09

Rio - Logo após a confirmação por parte do diretor de futebol André Mazzuco , o Botafogo anunciou a contratação do lateral-direito português Wilson Manafá, de 29 anos, que estava no Granada, da Espanha. Ele é aguardado no Rio de Janeiro nos próximos dias para exames médicos e assinatura de contrato.

Manafá foi alvo do Botafogo para o segundo semestre de 2023, quando estava sem contrato depois de deixar o Porto, de Portugal, mas as partes não costuraram um acordo e o jogador acabou fechando com a equipe espanhola, onde não se destacou e disputou cinco jogos.

O novo reforço chega para suprir a carência na posição, que conta atualmente apenas com Rafael, ainda se recuperando de lesão no joelho direito, e Mateo Ponte, à disposição da seleção uruguaia para o Pré-Olímpico.

Esta foi a sexta contratação anunciada pelo Alvinegro para a temporada de 2024. Além de Manafá, o goleiro John, os zagueiros Lucas Halter e Alexander Barboza, e os atacantes Jeffinho e Savarino já haviam sido oficializados. O Botafogo ainda negocia a chegada do volante Allan, ex-Vasco e Napoli.