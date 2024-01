Lucio Flavio - Vitor Silva / Botafogo

Lucio FlavioVitor Silva / Botafogo

Publicado 16/01/2024 15:14

Rio - Lúcio Flávio deu detalhes de sua passagem conturbada como técnico do Botafogo em 2023, que terminou com a derrocada histórica da equipe no Brasileirão. Em entrevista ao "ge", o ex-meia voltou a afirmar que se sentiu injustiçado com a demissão antes do fim da temporada e explicou seus motivos.

"Eu não participava do dia a dia do profissional e, quando o Luís Castro saiu, falaram para eu me apresentar lá. Pediram a minha permanência com o Bruno Lage e, com a saída do Bruno, me passaram que eu ficaria à frente até o término do campeonato, mas já vinham falando na vinda de um treinador para 2024. Eu não estava ali como treinador do Botafogo, eu fui convocado como um funcionário do clube", contou Lúcio Flávio.

"Eu assumi contra o Fluminense e, se eu não tivesse sucesso ali e contra o América-MG, teriam contratado um treinador. Ganhamos e deram sequência. Por isso eu falei que me achei injustiçado. Durante esse processo, quando escolheram o Tiago Nunes, o único funcionário que saiu do clube fui eu. Sendo que no jogo contra o Bragantino, eu fui informado que permaneceria no clube como auxiliar técnico. As coisas não ficaram corretas. Houve pressão externa em cima do dono do clube, e ele optou pela minha saída", completou.

Segundo Lúcio Flávio, mesmo com a promoção a treinador do time principal, ele não recebeu nenhum aumento do clube.

"Imaginei que ficaria mais tempo como auxiliar do clube. Eu fiquei no lugar do Bruno Lage, mas sem ter da parte do clube a efetivação como treinador. Eu não recebi R$ 1 a mais de salário porque fui treinador da equipe principal. Meu salário era o de funcionário do clube", declarou.

O ex-treinador também apontou o momento em que acredita que o Botafogo deixou o título escapar.

"Olhando de fora, acho que o jogo que tirou a condição de título foi contra o Santos. Se vencesse, ainda teriam mais três jogos para brigar pelo título. Um adversário que no final acabou caindo, mas, até pelo jogo que o Botafogo estava fazendo, não se esperava tomar o gol praticamente no último lance. Aí levou para os outros jogos a necessidade de vencer", finalizou.

Lúcio Flávio comandou o Botafogo em sete jogos no ano passado, com duas vitórias, quatro derrotas e um empate. Após sua demissão, Tiago Nunes foi contratado para comandar a equipe nos jogos finais.