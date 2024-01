Tiquinho Soares vai para sua terceira temporada pelo Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 16/01/2024 21:36

Rio - O Botafogo divulgou a lista de jogadores relacionados para o primeiro compromisso oficial de 2024, nesta quarta-feira (17), contra o Madureira, às 19h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos. O técnico Tiago Nunes irá para o duelo com o elenco principal, mas ainda sem contar com alguns reforços anunciados.

Para a estreia na temporada, o Alvinegro terá a base do elenco que terminou o Brasileirão na 5ª colocação. Dos contratados, apenas Lucas Halter e Alexander Barboza, zagueiros, e o atacante Jeffinho ficam à disposição para a partida.

Tiago Nunes ainda não poderá contar com o goleiro John, que precisa ser regularizado, além dos recém-anunciados Jefferson Savarino, atacante, e Wilson Manafá, lateral-direito, aguardados no Rio de Janeiro para início dos trabalhos.

Veja a lista de relacionados pelo Botafogo:

Goleiros: Gatito Fernández e Igo Gabriel.

Zagueiros: Alexander Barboza, Bastos, Hugo, Lucas Halter e Marçal.

Meias: Danilo Barbosa, Diego Hernández, Eduardo, Jacob Montes, Kauê, Marlon Freitas, Newton, Raí e Tchê Tchê.

Atacantes: Janderson, Jeffinho, Júnior Santos, Matheus Nascimento, Matias Segoviaa, Tiquinho Soares e Victor Sá.