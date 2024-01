Luis Advíncula, de 33 anos, tem contratro com o Boca Juniors até o fim de 2024 - Arquivo pessoal

Publicado 23/01/2024 12:39

Rio - O Botafogo enviará nova proposta ao Boca Juniors pela contratação do lateral-direito Luis Advíncula, de acordo com a 'ESPN Argentina'. O Alvinegro já havia feito uma primeira investida, na casa dos R$ 6 milhões, mas foi recusada . O clube xeneize afirma que não irá vendê-lo por menos do que a multa rescisória, de R$ 39,7 milhões.

O lateral-direito, de 33 anos, tem contratro com o Boca Juniors até o fim deste ano e ainda não teria iniciado conversas pela renovação. Segundo o "ge", os representantes do atleta tentaram reduzir a pedida do clube argentino para viabilizar a negociação, mas não obtiveram sucesso.



No Botafogo, Advíncula receberia um salário consideravelmente maior e teria um contrato de três anos. Ele é destaque da seleção peruana e, na última temporada, fez quatro gols e deu quatro assistências em 40 jogos pelo Boca Juniors.