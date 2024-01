Luis Advíncula - Divulgação / Boca Juniors

Luis AdvínculaDivulgação / Boca Juniors

Publicado 09/01/2024 09:30 | Atualizado 09/01/2024 09:48

Rio - Em busca de reforços para a lateral-direita, o Botafogo fez uma proposta por Luis Advíncula, de 33 anos, porém, de acordo com informações do jornalista argentino César Luis Merlo, da TYC Sports, o Boca Juniors rejeitou a oferta alvinegra.

O valor teria sido de 1 milhão de dólares (algo em torno de R$ 4,9 milhões). O Alvinegro teria oferecido um salário que seria quase o dobro que Advíncula ganha no Boca e uma proposta de três anos de contrato. O peruano teria interesse de atuar no Botafogo, porém, teve sua expectativa frustrada.

É a segunda negativa que o Boca Juniors dá ao Alvinegro nesta janela de transferência. O Botafogo tentou a contratação do meia Cristian Medina, de 21 anos, mas não houve acerto. O Alvinegro segue buscando a contratação de um apoiador.

Com passagens por clubes como Rayo Vallecano, da Espanha, Hoffenheim, da Alemanha, Tigres e Puebla, do México, e até uma experiência no Brasil pela Ponte Preta, Luis Advíncula defende o Boca desde 2020. Na temporada passada foi um dos destaques do clube, vice-campeão da Libertadores, com direito a gol na final da competição.