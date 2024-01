Lucas Halter (E) e John assinaram com o Botafogo até o fim de 2027 - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 09/01/2024 15:52 | Atualizado 09/01/2024 15:53

Rio - O Botafogo apresentou nesta terça-feira (9), na sala de imprensa do Estádio Nilton Santos, o zagueiro Lucas Halter e o goleiro John como novos reforços do clube para a temporada de 2024. Os jogadores estiveram com o diretor de futebol André Mazzuco, que celebrou os acertos e projetou o ano do clube já tratando como página virada o fracasso de 2023.

"Uma temporada especial para o Botafogo. É a segunda temporada completa que a gente inicia. Em 2024 damos um passo a mais com competição internacional (Pré-Libertadores). Desde nosso processo em 2022, o Botafogo vem evoluindo, desenvolvendo, crescendo em termos esportivos, financeiros, estruturais, capacitando seus profissionais, e a gente espera poder, cada vez mais, de maneira sólida, continuar", iniciou Mazzuco.

André Mazzzuco, diretor de futebol do Botafogo Vitor Silva/Botafogo

O dirigente da SAF escancarou felicidade com as novas contratações, que, para ele, são "a cara do projeto" comandado por John Textor. André Mazzuco tratou as negociações como movimentos de reposição e renovação do elenco dentro de um novo perfil.

"O John é uma história antiga, uma negociação que dura dois anos e meio. A gente está muito feliz, um goleiro que a gente conhece há muito tempo e eu tive o privilégio de trabalhar no Santos. Finalmente conseguimos trazer em definitivo para o Botafogo. Vamos iniciar uma história. (...) E o Lucas Halter a gente brincava que o jogo contra o Goiás ia dar um caldo (risos). Ele fez um gol contra nós. Estamos felizes de poder ter desenvolvido isso", finalizou Mazzuco.

John foi negociado em definitivo pelo Santos e chegou ao Botafogo após passagens curtas por Internacional e Valladolid-ESP, ambas por empréstimo. Relembrando o interesse antigo do Glorioso, o novo goleiro, que chega para substituir Lucas Perri, citou a bagagem que leva para a nova casa.

"Chego em um estágio muito mais experiente, vindo da Europa. Aprendi muito na breve passagem pelo Valladolid, aprendi muito no Internacional e no Santos, e chego aqui muito mais maduro. Estou confiante para fazer um grande trabalho.

André Mazzuco com Lucas Halter e John, novos reforços do Botafogo Vitor Silva/Botafogo

Já Lucas Halter irá reencontrar um velho conhecido no Botafogo: Tiago Nunes, seu técnico em 2019 no Athletico-PR. O jogador, que já havia destacado a força do projeto no momento das conversas pela assinatura, revelou que o comandante pesou na hora de aceitar o convite de Textor e Mazzuco.

"Voltar a trabalhar com o Tiago é, para mim, uma felicidade. Conquistamos coisas juntos no Athletico. Pude evoluir muito como pessoa e atleta, e, quando houve o contato de poder avançar a negociação, com certeza um dos fatores. Vim para ajudar o Botafogo, independente do sistema que ele jogue ou que prefere que eu atue", celebrou Lucas.

As novas caras do Botafogo para 2024 acompanham movimentos de saída clube em meio à reformulação, com as vendas de Lucas Perri e Adryelson para o Lyon. Questionada sobre o tema, a dupla indicou que dará conta do recado na reposição dos destaques do último Brasileirão.

"Eu sou um goleiro que é rápido, tem bom jogo com os pés, saio bem do gol. Aprendi muito isso lá fora, principalmente a jogar com os pés, controlar o espaço, controlar profundidade, liderar mais a defesa. Então eu sou um goleiro que quero aprender ainda mais aqui no Botafogo, evoluir ainda mais, como o Perri evoluiu", iniciou John.

"Sou forte no jogo aéreo, imposição física boa, tenho uma saída de bola boa. Hoje o zagueiro precisa disso, construir bastante. Isso eu acho que me enquadro. Em relação a substituir o Adryelson, é claro que eles saíram daqui muito valorizados, mas a gente veio em busca do nosso espaço. A gente sabe que veio para substituir os dois, mas a gente vem com o pé no chão para construir o nosso melhor", finalizou Lucas Halter.