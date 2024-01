Botafogo tem 100% de aproveitamento na Copinha - Henrique Lima/Botafogo

Publicado 09/01/2024 19:15

São Paulo - Classificado em primeiro lugar no Grupo 5 com 100% de aproveitamento, o Botafogo irá enfrentar o Novorizontino-SP na segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A equipe do interior avançou na segunda colocação do Grupo 6, com cinco pontos, ao empatar em 1 a 1 com a Jacuipense-BA nesta terça-feira (9).

As datas do primeiro mata-mata ainda serão divulgadas pela Federação Paulista de Futebol. Como o Glorioso teve melhor campanha, continuará na cidade de Franca no Estádio Lancha Filho. O Novorizontino, por sua vez, terá de sair da cidade de Cravinhos, fazendo uma viagem de aproximadamente 100 km.

Caso avance da equipe paulista, os comandados de Eduardo Oliveira irão enfrentar o vencedor do duelo entre Chapecoense e Tiradentes-PI - que perdeu para o Alvinegro na primeira rodada do Grupo 6 pelo placar de 1 a 0.