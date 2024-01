Allan - Divulgação / Al-Wahda

Publicado 23/01/2024 20:09

Emirados Árabes Unidos - Alvo do Botafogo nesta janela de transferências, Allan afirmou que quer continuar no Al-Whada, dos Emirados Árabes Unidos. Em entrevista ao site "Al-Bayan", o volante ressaltou que se sente confortável no clube e ainda contou que espera receber uma oferta de renovação do contrato. O atual vínculo, cabe lembrar, chega ao fim em junho.

"É claro que quero ficar no Al-Wahda e adoro estar aqui no clube onde me sinto confortável, mas estou esperando que o clube me faça uma oferta de renovação e então veremos o que acontece. Estou aguardando as negociações de renovação com o clube e espero que cheguemos a um acordo, e digo aos torcedores do Al-Wahda que também quero ficar e continuar com a equipe", disse Allan.

Durante a entrevista, o jogador não citou o Botafogo, mas confirmou que já recebeu propostas de outros clubes. Apesar disso, o foco de Allan é no time dos Emirados Árabes Unidos.

"Sim, recebi algumas ofertas de vários clubes que contataram meu agente, mas atualmente estou me concentrando em meu treinamento com o Al-Wahda", afirmou o volante.

Allan foi revelado pelo Vasco e tem experiência no futebol europeu com passagens por Udinese e Napoli, da Itália, e Everton, da Inglaterra. Pelo Al-Wahda, o volante tem 19 jogos e três assistências na temporada.

