Matheuzinho - Gilvan de Souza/Flamengo

MatheuzinhoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 24/01/2024 18:01

Rio - O Botafogo está disposto a entrar na briga pela contratação do lateral-direito Matheuzinho, do Flamengo. De acordo com o jornalista Venê Casagrande, o Glorioso entrou em contato com o diretor executivo do Rubro-Negro, Bruno Spindel, e representantes do jogador após a negociação de empréstimo ao Corinthians melar.

No início do ano, o Flamengo recebeu uma oferta do Red Bull Bragantino por Matheuzinho. O Massa Bruta se mostrou disposto a pagar quatro milhões de euros (cerca de R$ 21 milhões) pelo jogador e teve sua proposta aceita pelo clube carioca. No entanto, o atleta não topou a oferta.

Matheuzinho viveu um ano de 2023 irregular com a camisa do Flamengo. Foram apenas 26 jogos na temporada, mesmo com a posição sem ter um titular absoluto.