Alexander Barboza, zagueiro do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 23/01/2024 20:41

Rio - O Botafogo divulgou a lista de jogadores relacionados para a partida desta quarta-feira (24), contra o Boavista, no Estádio Elcyr Resende, às 21h30, pela terceira rodada do Campeonato Carioca. Ainda sem o goleiro John, o técnico Tiago Nunes fez poucas alterações para o duelo.

Uma das mudanças é no sistema defensivo. O jovem Jefferson Maciel, titular na vitória por 2 a 0 sobre o Bangu, deixa a lista para o retorno do meia Raí. O goleiro Lucas Berreto, que deve ser quarta opção no elenco em 2024, ocupou uma das vagas na relação.

Recém-contratado, o atacante venezuelano Jefferson Savarino ainda não está regularizado e desfalca o Botafogo, líder da competição com duas vitórias.

Confira a lista de relacionados:

Goleiros: Gatito Fernández, Igo Gabriel e Lucas Barreto.

Laterais: Hugo e Marçal.

Zagueiros: Alexander Barboza, Bastos e Lucas Halter.

Meias: Danilo Barbosa, Diego Hernández, Eduardo, Jacob Montes, Kauê, Marlon Freitas, Newton, Raí e Tchê Tchê.

Atacantes: Janderson, Jeffinho, Júnior Santos, Matheus Nascimento, Matías Segovia, Tiquinho Soares e Victor Sá.