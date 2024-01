Lance do jogo entre Boavista e Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 24/01/2024 23:33

Saquarema - O Botafogo conheceu a primeira derrota na temporada 2024. Em um jogo marcado por chuva e campo pesado, o Alvinegro deixou a desejar e perdeu para o Boavista por 1 a 0 no Estádio Elcyr Resende, nesta quarta-feira, 24, pela terceira rodada da Taça Guanabara. Sheldon, de cabeça, fez o único gol da noite.

Com o resultado, o Glorioso permanece com seis pontos e caiu para a segunda colocação. O Nova Iguaçu, que venceu na rodada , chegou a sete e assumiu o topo da tabela. Já o Boavista soma seis pontos e aparece no quarto lugar.

Agora, o time de Tiago Nunes vira a chave para a quarta rodada da Taça Guanabara. O Botafogo volta a campo no próximo sábado, às 16h, para enfrentar o Sampaio Corrêa no Estádio Nilton Santos.

O JOGO

O Botafogo deixou a desejar no primeiro tempo. As tramas ofensivas da equipe de Tiago Nunes eram construídas sobretudo pelo lado esquerdo do campo. Por ali, o Alvinegro até encontrava espaço, mas os cruzamentos e as finalizações tentadas não tiver sucesso.

As melhores oportunidades vieram com Tiquinho, em um chute forte, mas em cima do goleiro, e com Tchê Tchê, que finalizou de frente para o gol e da entrada da área, porém isolou.

Já o Boavista apostou em contra-ataques e jogadas aéreas para tentar incomodar o Botafogo. Na bola pelo alto, o Verdão de Saquarema conseguiu tirar o zero do placar. Aos 32 minutos, Pablo Maldini cobrou falta na área, e Sheldon subiu mais alto do que todos para desviar de cabeça e balançar as redes do Bota. Pouco depois, o time da casa ainda teve uma oportunidade de ampliar a vantagem num chute de Matheus Alessandro. Gatito, contudo, apareceu para fazer boa defesa.

No segundo tempo, o jogo não mudou tanto para o Botafogo. O time seguiu com dificuldade para construir, pouco explorou o lado direito do campo e passou longe do empate. As únicas boas chances vieram em conclusões de Alexander Barboza e Danilo Barbosa, mas ambas as bolas foram em cima do goleiro André Luiz.

O Boavista, por sua vez, praticamente não atacou e só se defendeu. Como o Glorioso teve uma atuação muito abaixo do esperado e sem inspiração, a zaga da equipe de Saquarema não encontrou dificuldade em segurar o resultado.

FICHA TÉCNICA

Boavista 1x0 Botafogo



Data e Hora: 24/01/2024, às 21h30

Local: Estádio Elcyr Resende, em Bacaxá (RJ)

Árbitro: Alex Gomes Stefano



Cartões amarelos: Willian Oliveira, Matheus Alessandro, Léo Costa, Ryan Guilherme, Jeffinho e André Luiz (BOA) / Tiago Nunes, Eduardo e Alexander Barboza (BOT)

Cartões vermelhos: -

Gols: Sheldon (1-0) (32'/1ºT)

BOAVISTA (Técnico: Filipe Cândido)

André Luiz; Sheldon (Gabriel Almeida, 32'/2ºT), Mizael, Pablo Maldini e Alyson Vinicius; Willian Oliveira (Léo Costa, Intervalo), Crystopher (Erick Flores, 10'/2ºT) e Ryan Guilherme; Matheus Alessandro, Jeffinho (Matheus Ludke, 11'/2ºT) e Matheus Lucas (Cristian, Intervalo).

BOTAFOGO (Técnico: Tiago Nunes)

Gatito; Danilo Barbosa, Lucas Halter e Alexander Barboza (Janderson, 36'/2ºT); Victor Sá (Raí, 43'/2ºT), Marlon Freitas (Júnior Santos, 19'/2ºT), Tchê Tchê e Hugo (Marçal, 36'/2ºT); Eduardo (Kauê, 36'/2ºT), Jeffinho e Tiquinho Soares.