Nova Iguaçu e Bangu se enfrentaram em Moça Bonita, pela terceira rodada do Campeonato Carioca - Fernando Silva / Bangu

Nova Iguaçu e Bangu se enfrentaram em Moça Bonita, pela terceira rodada do Campeonato CariocaFernando Silva / Bangu

Publicado 24/01/2024 18:04

O Nova Iguaçu não tomou conhecimento do Bangu, em Moça Bonita, e venceu por 3 a 2, gols de Bill, Albert e Yago, com Anderson Lessa e Felipe Soares descontando. Com o resultado, a equipe da Baixada Fluminense chegou aos sete pontos e pulou provisoriamente para o primeiro lugar do Campeonato Carioca, um a mais do que o Botafogo, que ainda joga nesta quarta-feira (24), às 21h30, contra o Boavista.

Por outro lado, o Bangu ainda não pontuou em três rodadas e caiu para a lanterna, por ter saldo pior do que o Audax Rio (-6 x -5).



Nova Iguaçu resolve no primeiro tempo



A vitória foi construída em 36 minutos, quando o Nova Iguaçu já vencia por 2 a 0 com dois gols de fora da área no primeiro tempo. Logo aos 12, Bill acertou bom chute para abrir o placar.

O Bangu quase empatou em uma cobrança de falta de Cleyton, que bateu no travessão, mas foi a equipe da Baixada que ampliou, com Albert pegando de primeira, após a defesa adversária afastar a bola em escanteio.



Bangu melhora na segunda etapa



O Nova Iguaçu resolveu a partida com Yago marcando o terceiro, em boa jogada trabalhada pelo time, aos 12 do segundo tempo. Já o Bangu, que melhorou com a entrada do experiente Anderson Lessa no intervalo, buscou uma reação com o gol de cabeça do atacante, aos 20.

Pouco depois, quase saiu o segundo, novamente com Lessa, que mandou na trave. O Bangu só foi marcar de novo no último lance dos acréscimos, com Felipe Soares, após escanteio.