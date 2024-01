Marcão comandou o Fluminense nos primeiros jogos do Campeonato Carioca - Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 24/01/2024 19:53

Rio - O Fluminense não terá surpresas em sua escalação para enfrentar o Audax, nesta quinta-feira (25), em Bacaxá, pelo Campeonato Carioca. A tendência é que Marcão repita a mesma escalação utilizada nos dois primeiros jogos do Estadual, com o time recheado de garotos. A informação é do site "ge".

Em seus primeiros compromissos do ano, o Fluminense mandou a campo uma equipe com Vitor Eudes; Alexandre Jesus, Luan Freitas, Antônio Carlos e Cristiano; Felipe Andrade, Gustavo Apis e Arthur; João Neto, Lelê e Isaac.

Com isso, a torcida tricolor ainda precisará esperar para ver os reforços contratos em campo. Até o momento, apenas o zagueiro Antônio Carlos estreou. Renato Augusto, Gabriel Pires e Terans seguem trabalhando no CT Carlos Castilho, enquanto o atacante Douglas Costa sequer foi anunciado.

Até o momento, o Fluminense soma quatro pontos no Campeonato Carioca. O Tricolor empatou em 1 a 1 com o Volta Redonda na estreia e venceu a Portuguesa por 2 a 1 no segundo desafio.