Jhon Arias - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 24/01/2024 12:02

Rio - O meia-atacante Jhon Arias, de 26 anos, deverá aceitar a proposta de renovação do Fluminense e por ora seguir no clube carioca em 2024. Com o objetivo de disputar a Copa do Mundo de 2026, o colombiano tem o sonho de atuar no futebol europeu, porém, em grandes centros. As informações são do portal "Trivela".

Arias recebeu consultas do futebol russo, mas descartou uma transferência. Além de considerar o país um local distante dos grandes centros do esporte, o colombiano também teme os recorrentes atos de racismo que acontecem no futebol russo.

Com contrato até o fim de 2026, Arias tem negociações avançadas para renovar o seu vínculo com o Fluminense. O colombiano deverá receber um bom aumento e ter um dos três maiores salários do clube carioca.

Contratado pelo Fluminense em 2021, Arias deixou o Independiente Santa Fe para se tornar ídolos no Tricolor. Ele conquistou dois títulos do Campeonato Carioca e a Libertadores. Foi eleito em 2023 o quarto melhor jogador da América do Sul pelo jornal uruguaio "El País".