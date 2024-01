David Terans - Lucas Mercon / Fluminense

David TeransLucas Mercon / Fluminense

Publicado 24/01/2024 13:14 | Atualizado 24/01/2024 13:20

Rio - O Fluminense anunciou nesta quarta-feira o seu quinto reforço para a temporada de 2024. O meia-atacante David Terans, de 29 anos, que estava no Pachuca, do México, foi oficializado. O jogador foi comprado pelo Tricolor e assinou contrato até o fim de 2026.

"Estou muito feliz. Para mim é um desafio muito grande. Quando soube do interesse do Fluminense não tive dúvidas em aceitar. Estou muito contente, assim como toda minha família. Tenho muito a aprender. O estilo de jogo do professor Diniz é diferente e bom para o meu jogo. Então acho que será muito bom e irei aprender muito. Venho para aprender, para desfrutar e ser feliz aqui, e também para ajudar o time nos desafios pela frente", afirmou David Terans.

Revelado pelo Rentistas, do Uruguai, Terans chegou ao futebol brasileiro em 2018 para defender o Atlético-MG. No Galo, o meia-atacante teve passagem discreta. Seu melhor momento foi no Athletico-PR, clube que defendeu de 2021 a 2023. No Furacão, o jogador conquistou o título da Sul-Americana e foi vice-campeão da Libertadores.

David Terans foi o quinto reforço anunciado pelo Fluminense para 2024. Antes dele, o Tricolor oficializou a chegada do goleiro Felipe Alves, o zagueiro Antônio Carlos e os meias Gabriel Pires e Renato Augusto. Os atacantes Douglas Costa e Jan Lucumi serão oficializados em breve.