Gabriel Pires treinou pela primeira vez no FluminenseLucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 23/01/2024 15:53

Rio - Após conquistar a primeira vitória na temporada, o Fluminense se reapresentou nesta terça-feira (23), no CT Carlos Castilho. A atividade contou com uma novidade: o meia Gabriel Pires. O jogador, de 30 anos, foi anunciado no último sábado (20), e treinou pela primeira vez com o elenco tricolor.

Gabriel Pires pertencia ao Benfica, de Portugal, e estava emprestado ao Botafogo desde 2022. O jogador disputou 48 partidas e marcou quatro gols e cinco assistências pelo Alvinegro. O meia tinha contrato com o clube português até junho de 2025, mas entrou em acordo pela rescisão para acertar com o Fluminense.

O Fluminense já anunciou quatro reforços: o goleiro Felipe Alves, o zagueiro Antônio Carlos e o meia Renato Augusto, além do meio-campista Gabriel Pires. O Tricolor também tem acerto com o meia David Terans e os atacantes Douglas Costa e Jan Lucumí.

Gabriel Pires é regularizado no BID

Gabriel Pires foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta terça-feira e já pode estrear pelo Fluminense. O próximo compromisso do Time de Guerreiros será na quinta-feira (25), às 21h30 (de Brasília), contra o Audax, no Elcyr Resende, em Saquarema, pela terceira rodada da Taça Guanabara.