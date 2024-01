André ao lado de Fred - Marcelo Goncalves/Fluminense

Publicado 23/01/2024 09:00 | Atualizado 23/01/2024 09:02

Rio - O interesse do Atlético de Madrid na contratação de André agradou o Fluminense. De acordo com informações do portal "Trivela", o Tricolor vê o clube espanhol como bom pagador e também um possível revendedor para uma negociação futura que permita o clube carioca lucrar novamente. Apesar de não ter nenhum proposta pelo jovem, a permanência do volante em 2024 é bastante improvável.

O Atlético de Madrid ainda não oficializou uma proposta pelo volante, mas a tendência é que ela ocorra até o fim do mês. O interesse entre as partes é mútuo. André gosta bastante do futebol espanhol e tem desejo de trabalhar com o argentino Diego Simeone.

Além do clube de Madri, outra equipe que aparece forte como candidata a ficar com André é o Fulham, da Inglaterra. O clube inglês tem interesse na contratação e também deverá oficializar uma proposta pelo volante em breve.

De acordo com o jornal espanhol "AS", o Atlético de Madrid avalia uma proposta por André. Os moldes da negociação ainda não são definidos, mas existe a possibilidade de um empréstimo com obrigação de compra no valor de 45 a 50 milhões de euros (cerca de R$ 241,6 milhões a R$ 268,5 milhões). O Fluminense quer pelo menos 35 milhões de euros (R$ 188 milhões) pelo jogador.

Cria de Xerém, André se profissionalizou em 2020 e se tornou titular no ano seguinte. Bicampeão carioca pelo Fluminense, o volante conquistou seu principal título em novembro no ano passado: a Libertadores.