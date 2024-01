Estádio Luso-Brasileiro, casa da Portuguesa do Rio de Janeiro - André Moreira/ VRFC

Publicado 23/01/2024 14:00

Rio - O Fluminense disputará os jogos contra Nova Iguaçu e Bangu no Estádio Luso-Brasileiro. Os duelos são válidos pela 4ª e 5ª rodada da Taça Guanabara, do Campeonato Carioca. Por conta do fechamento do Maracanã, as partidas ainda não tinham local definido.

Fluminense e Nova Iguaçu se enfrentam no dia 28, domingo, às 18h10. Já o duelo com o Bangu será no dia 1º de fevereiro, quinta-feira, às 21h30.

Enquanto isso, como visitante, o Flu pode ir a Brasília para enfrentar o Madureira, de acordo com o 'ge'. A partida é válida pela 9ª rodada do Cariocão, no dia 18 de fevereiro, e deve ser realizada no Mané Garrincha. A diretoria do clube suburbano tem acordo encaminhado e detalhes separam a oficialização . A Ferj aguarda assinatura para regularizar a troca de local, se necessário.

Também há chances de o Fluminense disputar uma partida no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo, mas o adversário ainda não foi definido.