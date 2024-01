David Terans está no Pachuca, do México, e pode retornar ao Brasil, para jogar pelo Fluminense - Divulgação / Pachuca

Rio - Reforço do Fluminense para a temporada de 2024, David Terans, de 29 anos, chegará a um clube que tem muitos estrangeiros como ídolos seja no Século passado como Russo, Welfare Doval e Romerito, seja na história recente com Dario Conca, Germán Cano e Jhon Arias. Porém, em relação ao seu país de origem, o Uruguai, o clube carioca encontrou frustrações em contratações recentes.

Reforço do Fluminense em 2018, o goleiro Guillermo De Amores chegou ao Tricolor após se destacar defendendo o Liverpool, do Uruguai, em duelo contra o próprio clube carioca na Sul-Americana. Apesar da empolgação dos torcedores, o arqueiro enfrentou muitas lesões e nem entrou em campo.

Em 2020, o Tricolor anunciou a contratação de Michel Araújo. Após um bom começo, o meia perdeu espaço e acabou emprestado ao futebol árabe. Retornou em 2022, e novamente não foi bem. Atualmente pertence ao Fluminense, mas está emprestado ao São Paulo.

Em 2021, o Fluminense contratou Abel Hernández, que havia passado pelo Internacional, depois de carreira importante na Europa. O atacante chegou a marcar seus gols, mas não se firmou no Tricolor. Acabou deixando o clube no ano seguinte.

Último uruguaio a defender o Fluminense, Léo Fernández chegou ao clube no meio do ano passado com muita expectativa. Fez um golaço contra o Cruzeiro e integrou o elenco campeão da Libertadores. No entanto, o meia não correspondeu o esperado e foi negociado com o Peñarol na última semana.