Thiago Silva - AFP

Publicado 21/01/2024 18:45

Rio - Sonho de consumo da torcida do Fluminense, Thiago Silva esteve ligado na TV na tarde deste domingo (21) para acompanhar a vitória da equipe por 2 a 1 sobre a Portuguesa . Em suas redes sociais, o zagueiro do Chelsea reclamou do calor e do gramado ruim em Moça Bonita, onde aconteceu a partida."Campo excelente para jogar futebol, nem tá calor. Que loucura. Ahh, horário bom também", ironizou o defensor.Thiago Silva ‘namora’ um retorno ao Fluminense há alguns anos, mas frustrou os tricolores ao renovar seu contrato com o Chelsea no ano passado. O presidente do clube, Mário Bittencourt, não esconde que deseja ter o zagueiro de volta no futuro.