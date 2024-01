Marcão comandará o Fluminense novamente contra a Portuguesa - Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 21/01/2024 10:45

O Fluminense divulgou na manhã deste domingo (21) a lista de jogadores relacionados para a partida contra a Portuguesa, que acontece no mesmo dia, às 16h, no estádio Moça Bonita. Para o duelo, o Tricolor vem novamente com um elenco totalmente alternativo.

Nenhum dos jogadores titulares e alguns reservas do ano passado foram relacionados para o jogo contra a Portuguesa. Além disso, Marcão irá comandar a equipe na beira do campo novamente. Com isso, a escalação do Tricolor para o duelo contra a Lusa deve ser parecida com a do empate por 1 a 1 contra o Volta Redonda.

Ademais, Antônio Carlos volta a ser o único reforço da temporada que jogará contra a Portuguesa. Felipe Alves e Renato Augusto, apesar de já estarem regularizados no BID, seguirão a programação de treinos e não atuarão contra a Lusa.

Confira abaixo a lista de jogadores relacionados para a partida contra a Portuguesa: