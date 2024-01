Renato Augusto - Lucas Mercon / Fluminense

Rio - O meia Renato Augusto vestirá um novo número no Fluminense. Embora tenha sido apresentado com a camisa 88, o meio-campista usará a 20, utilizada por Deco entre 2010 e 2013. A informação é do jornalista Caio Blois, do portal "Trivela".

A camisa 20 do Fluminense foi utilizada por Daniel na Libertadores de 2023. O meia, no entanto, utilizava a 55 em outras competições - número em alusão ao ano de nascimento do pai. O número ficou marcado por Deco durante sua passagem entre 2010 e 2013.

Já o número 8, que marcou Renato Augusto ao longo de sua carreira, é utilizado por Martinelli. O jovem, cria de Xerém, utiliza a camisa desde o ano passado, e assim foi bicampeão carioca, campeão da Libertadores e vice-campeão Mundial.

Renato Augusto, de 35 anos, chegou ao Fluminense sem custos após não renovar com o Corinthians e ficar livre no mercado. O jogador assinou por duas temporadas e chega para disputar posição com Paulo Henrique Ganso.

Em 2023, Renato Augusto disputou 45 jogos pelo Corinthians, com seis gols e dez assistências. Ele foi o garçom do time paulista na temporada. Somando as duas passagens pelo clube, foram 243 partidas e 30 gols marcados, além de títulos do Brasileirão, Recopa Sul-Americana e Paulistão.