Lelê marcou o primeiro gol do Fluminense em 2024 - Lucas Merçon/Fluminense FC

Lelê marcou o primeiro gol do Fluminense em 2024Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 19/01/2024 14:15 | Atualizado 19/01/2024 14:16

Rio - Autor do primeiro gol do Fluminense na temporada de 2024, o atacante Lelê aumentou a sua marca no Campeonato Carioca nos últimos anos. Foi o 14º gol do jogador na competição desde o ano passado e, com isso, ele é um dos principais artilheiros dos últimos anos, figurando ao lado de nomes consolidados do futebol carioca como Germán Cano, Gabigol e Pedro.

No ano passado, Lelê foi o vice-artilheiro do Carioca com 13 gols, sendo superado por Germán Cano, com 14. A campanha de destaque pelo Volta Redonda, que foi semifinalista da competição, lhe rendeu contrato com o Fluminense. No início deste ano, o Tricolor resolveu adquirir os direitos econômicos do jogador por cerca de R$ 4 milhões junto ao Itaboraí Profute.

O gol no empate contra o Volta Redonda, na última quinta-feira (18), foi o primeiro de Lelê no Carioca pelo Fluminense. O camisa 18 jogou a edição de 2023 pelo Voltaço e defendeu o Tricolor apenas no Brasileirão e Libertadores. O centroavante marcou dois gols pelo Flu no ano passado, contra América-MG e Bahia, pelo Brasileiro.

Somente nos últimos dois anos, Lelê igualou a marca de Gabigol, do Flamengo, desde 2022. O camisa 10 do Fla marcou nove gols em 2022 e cinco gols na edição do ano passado. Já Pedro, também do Rubro-Negro, marcou 12 vezes na soma das últimas três edições, sendo três em 2022, oito em 2023 e um neste ano (na vitória sobre o Audax por 4 a 0).

Jogadores com mais gols no Carioca nos últimos anos:

1º - Germán Cano (Fluminense): 21 gols (7 gols em 2022 e 14 gols em 2023)

2º - Gabigol (Flamengo): 14 gols (9 gols em 2022 e 5 gols em 2023)

2º - Lelê (Volta Redonda/Fluminense): 14 gols (13 gols em 2023 e 1 gol em 2024)

3º - Pedro (Flamengo): 12 gols (3 gols em 2022, 8 gols em 2023 e 1 gol em 2024)