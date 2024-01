Marcão - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 26/01/2024 09:30 | Atualizado 26/01/2024 09:41

Rio - Sob o comando de Marcão, o Fluminense voltou a vencer pelo Campeonato Carioca . Após o fim da partida contra o Audax, em Bacaxá, o auxiliar falou sobre as conversas que vem tendo com Fernando Diniz e também sobre a oportunidade que os jovens tricolores vem tendo neste começo de competição.

"Temos dado feedback para ele do que a molecada vem fazendo. É uma surpresa muito boa. Falamos sempre em oportunidades, e eles estão tendo a oportunidade de mostrar e representar essa camisa. É o que estão tentando fazer da melhor forma, e o Fernando está de olho. Eles estão fazendo por eles, pela família. É a possibilidade de uma chance real de estar no elenco de 2024, recheado de grandes jogadores. Eles estão mostrando serviço para dar dor de cabeça boa para o professor", disse.

Novamente, o Fluminense mostrou uma queda de rendimento na segunda etapa. Marcão admitiu que tem sido difícil para a jovem equipe tricolor mostrar constância física durante as partidas.

"São vários fatores (problemas físicos). Chegamos todos juntos em uma pré-temporada no dia 3 de janeiro. As outras equipes vinham treinando desde antes e isso iria acontecer. Até por isso estamos fazendo algum rodízio. Aqueles que jogaram duas partidas, segura e entra outro mais fresco. Hoje o gramado estava pesado, choveu bastante ontem e hoje. Nosso time é leve e iria sentir isso. No momento que precisou nós usamos as mudanças para manter o time lá em cima, focado e ganhar força física. Mas entendemos que o campo estava pesado e isso prejudicou", afirmou.