Cristiano retornou ao Fluminense após empréstimo na Chapecoense em 2023 - Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 25/01/2024 14:06

Rio - Com a ausência do lateral-esquerdo Cristiano, o Fluminense divulgou os relacionados para o jogo contra o Audax, nesta quinta-feira (25), às 21h30 (de Brasília), no estádio Elcyr Resende, em Saquarema, pela terceira rodada da Taça Guanabara. O jogador foi integrado ao elenco principal, que se reapresentou nesta manhã, no CT Carlos Castilho, e não viajou com a delegação para a partida.

Cristiano foi titular no empate com o Volta Redonda e na vitória diante do Portuguesa-RJ. O lateral-esquerdo foi vaiado no primeiro triunfo tricolor na temporada, mas recebeu o apoio do técnico Marcão após a partida. Sem ele à disposição, o treinador terá que decidir entre Marcos Pedro, que defendeu o Londrina na Série B do Brasileirão de 2023, ou Rafael Monteiro.

O Fluminense deve ir a campo com a mesma escalação dos últimos jogos com: Vitor Eudes; Alexandre Jesus, Antônio Carlos, Luan Freitas e Marcos Pedro (Rafael Monteiro); Felipe Andrade, Gustavo Apis e Arthur; Isaac, João Neto e Lelê.

Com quatro pontos, o Fluminense ocupa o sétimo lugar na Taça Guanabara. O Tricolor ainda pode terminar a terceira rodada na liderança. Já o Audax, adversário desta quinta-feira, é o lanterna e ainda não pontuou em duas partidas no Campeonato Carioca.

Relacionados do Fluminense:

GOLEIROS: Gustavo Ramalho, Kevyn e Vitor Eudes

LATERAIS: Alexandre Jesus, Jhonny, Marcos Pedro e Rafael Monteiro

ZAGUEIROS: Antônio Carlos, Davi, Felipe Andrade, Justen, Kayky e Luan Freitas

MEIAS: Arthur, Dohmann, Edinho, Gustavo Apis, Thiago Henrique e Wallace

ATACANTES: Isaac, João Neto, Kauã Elias e Lelê