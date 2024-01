Isaac Álvarez, presidente da LDU - Divulgação / LDU

Isaac Álvarez, presidente da LDUDivulgação / LDU

Publicado 25/01/2024 13:43

A Recopa Sul-Americana de 2024 marcará o reencontro de dois clubes que se conhecem muito bem: Fluminense e LDU, do Equador. O presidente do clube equatoriano, Isaac Álvarez, comentou sobre o confronto, e provocou o Tricolor, lembrando as outras finais já disputadas entre as duas equipes.

"Sabemos que o Fluminense é um adversário com quem temos histórias doces. Estamos animados. Mantemos o nosso plantel vencedor. Temos os mesmos jogadores e essa é a minha confiança", afirmou o mandatário da LDU, em entrevista à "Rádio Redonda".

Fluminense e LDU já se enfrentaram em duas outras finais. A primeira foi a decisão da Copa Libertadores, onde, nos pênaltis, a equipe equatoriana venceu o Tricolor no Maracanã. No ano seguinte, as duas equipes se reencontraram na final da Copa Sul-Americana, em que novamente o time de Quito levou a melhor.

O clube carioca tem uma classificação obtida contra a LDU. Em 2017, o Fluminense eliminou a LDU nas oitavas de finais da Sul-Americana e avançou para encarar o Flamengo na fase seguinte.

Com esse retrospecto negativo, o Fluminense tentará vencer sua primeira decisão contra a LDU na Recopa Sul-Americana. A partida de ida acontecerá no dia 22 de fevereiro, às 21h30, no estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito. Já a volta acontecerá na semana seguinte, o dia 29, no mesmo horário, no Maracanã.