Marcelo, lateral do FluminenseLucas Merçon / Fluminense

Publicado 25/01/2024 13:23 | Atualizado 25/01/2024 13:27

Rio - Principal ausência na volta aos treinos do elenco principal do Fluminense, nesta quinta-feira (25), no CT Carlos Castilho, o lateral Marcelo deve se reapresentar nos próximos dias. Segundo o clube, ele foi liberado para resolver questões pessoais.

Além de Marcelo, o técnico Fernando Diniz também não pôde contar com John Kennedy e Alexsander. A dupla está com a seleção brasileira na disputa do Pré-Olímpico, na Venezuela.

A novidade ficou por conta do primeiro encontro do grupo principal com os reforços para 2024. Os meias Renato Augusto, Gabriel Pires e David Terans e o goleiro Felipe Alves também trabalharam no CT Carlos Castilho. O atacante Douglas Costa ainda não foi anunciado.