Publicado 25/01/2024 16:30

Rio - Um dos destaques do Fluminense nas primeiras rodadas do Campeonato Carioca, o zagueiro Felipe Andrade comemorou a sequência como titular. O jogador, de 21 anos, projetou a partida contra o Audax, nesta quinta-feira (25), às 21h30 (de Brasília), no Elcyr Resende, em Saquarema, pela 3ª rodada da Taça Guanabara, e revelou o pedido do técnico auxiliar Marcão.

"Muito feliz com as minhas atuações e da equipe. Sabemos que é importante para esse início de temporada. A gente vem de uma vitória contra a Portuguesa e agora temos que ir focados para a próxima partida contra o Audax. (Marcão pediu) para a gente manter a pegada e não abandonar nossa ideia de jogo. Temos que fazer tudo aquilo que fazemos durante a semana nos treinamentos", disse.

Felipe Andrade é zagueiro, mas foi testado pelo auxiliar técnico Marcão como volante. O desempenho do defensor agradou e rendeu elogios. No ano passado, entrou em campo em nove oportunidades. O jovem integrou o elenco para o Mundial de Clubes e completou as atividades na Arábia Saudita.

Com quatro pontos, o Fluminense ocupa o sétimo lugar na Taça Guanabara. O Tricolor ainda pode terminar a terceira rodada na liderança. Já o Audax, adversário desta quinta-feira, é o lanterna e ainda não pontuou em duas partidas no Campeonato Carioca.