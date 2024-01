Germán Cano - Marcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 25/01/2024 11:30 | Atualizado 25/01/2024 12:48

Rio - Depois de 33 dias, quando enfrentou o Manchester City na final do Mundial de Clubes, os principais jogadores do Fluminense se reapresentaram nesta quinta-feira, na parte da manhã, no CT Carlos Castilho, para iniciar a pré-temporada para 2024. Além deles, o treinador Fernando Diniz e seu auxiliar Eduardo Barros compareceram.

Do grupo que esteve presente na disputa do Mundial de Clubes alguns jogadores não comparecem ao CT. O goleiro Pedro Rangel, que foi negociado com o Atlético-GO, o goleiro Vitor Eudes, que vem sendo titular nos jogos do Campeonato Carioca, o zagueiro Nino, que foi negociado com o Zenit, da Rússia, o lateral-esquerdo Marcelo, que foi liberado para resolver questões pessoais, e o volante Alexsander e o atacante John Kennedy, que estão servindo a seleção brasileira no Pré-Olímpico na Venezuela.

Jhon Arias e Fernando Diniz Marcelo Goncalves / Fluminense

Fábio, Samuel Xavier, Marlon Santos, Guga, Felipe Melo, Diogo Barbosa, David Braz, André, Martinelli, Ganso, Daniel, John Árias, Thiago Santos, Lima, Keno, Germán Cano e Yony González retornaram para as atividades.

Os 18 jogadores se juntam aos cinco reforços anunciados pelo Fluminense (Felipe Alves, Antônio Carlos, Renato Augusto, Gabriel Pires e David Terans), a Lelê, que por não ter disputado o Mundial se reapresentou antes e também aos jovens de Xerém que vem representando o Tricolor no Carioca. O clube carioca deverá anunciar em breve Douglas Costa e Jan Lucumí, ambos atacantes, que devem ser oficializados em breve. Não há previsão de quando os principais atletas do Fluminense vão estrear em 2024.