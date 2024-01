Lelê comemora gol em jogo do Fluminense - Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Lelê comemora gol em jogo do Fluminense

Publicado 25/01/2024 23:29

Saquarema - Mesmo com um time formado por reservas e garotos da base, o Fluminense segue sem saber o que é perder no Campeonato Carioca. Nesta quinta-feira, 25, o Tricolor venceu o Audax por 1 a 0 no Estádio Elcyr Resende, em partida válida pela terceira rodada da Taça Guanabara. O artilheiro Lelê fez o gol da noite e engatou uma sequência de três jogos seguidos balançando as redes.

Com o resultado, o Fluminense aparece na terceira colocação e tem sete pontos - é a mesma pontuação de Vasco e Nova Iguaçu, mas o Tricolor leva a pior nos critérios de desempate. Já o Audax segue zerado e na lanterna da competição.

Agora, o Fluminense volta as atenções para a quarta rodada da Taça Guanabara. O próximo compromisso do Flu acontece no próximo domingo, às 18h10, contra o Nova Iguaçu no Estádio Luso-Brasileiro.

O JOGO

Logo no primeiro minuto de partida, o Fluminense tomou um susto. Isso porque Ítalo arriscou um chute de longe, e a bola passou perto da meta defendida por Vitor Eudes. Apesar disso, esse foi o único lance de perigo do Audax durante toda a etapa inicial.

O Tricolor tomou as rédeas do jogo com controle da posse de bola e não deixou o adversário atacar. Faltava, porém, construir jogadas efetivamente perigosas para abrir o placar. Aos 30 minutos, o Flu conseguiu traduziu a superioridade em vantagem. João Neto avançou pelo lado direito e enfiou boa para Lelê. Dentro da área, o atacante não desperdiçou e fez a festa da torcida.



O gol, vale destacar, deu ânimo ao Fluminense. O time cresceu de produção e construiu duas boas chances praticamente em sequência, mas as finalizações foram para fora.



No retorno do intervalo, o cenário não mudou tanto. O Fluminense seguia superior, mas faltava capricho para finalizar as jogadas. As melhores oportunidades vieram em dois chutes de Lelê, mas o atacante mandou para fora.

O Audax, por sua vez, conseguiu criar um pouco mais, mas foi longe de ser o suficiente. E quando os arremates encontravam a direção do gol, o goleiro Vitor Eudes mostrou segurança e fez as defesas.

FICHA TÉCNICA

Audax x Fluminense



Data e Hora: 25/1/2024, às 21h30

Local: Elcyr Resende, em Saquarema (RJ)

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães



Cartões amarelos: Paulo Victor, PK, João Victor e Mitcov (AUD) / Isaac, Felipe Andrade e Marcos Pedro (FLU)

Cartões vermelhos: -

Gols: Lelê (0-1) (30'/1ºT)

AUDAX (Técnico: Luciano Quadros)

Max; Arlen (Matheus Carioca, Intervalo), Igor Silva, João Victor e Paulo Victor; Romarinho, Mitcov (Jackson Caucaia, 45'/2ºT), Gualberto (Edilson, Intervalo) e PK; Ítalo (Pablo Alves, 26'/2ºT) e Gerson Júnior (Clisman, 20'/2ºT).

FLUMINENSE (Técnico: Marcão)

Vitor Eudes; Justen (Jhonny, 26'/2ºT), Antonio Carlos, Luan Freitas e Rafael Monteiro (Marcos Pedro, 05'/2ºT); Felipe Andrade, Gustavo Apis (Edinho, 13'/2ºT) e Arthur (Kauã Elias, 26'/2ºT); Isaac, João Neto (Alexandre Jesus, 26'/2ºT) e Lelê.