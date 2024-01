Felipe Andrade - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 25/01/2024 23:48

Saquarema - Um dos destaques do Fluminense no Campeonato Carioca 2024, Felipe Andrade fez mais um bom jogo na competição. O zagueiro, que tem atuado como volante, foi peça importante na vitória do Flu sobre o Audax por 1 a 0 no Estádio Elcyr Resende , nesta quinta-feira, 25, pela terceira rodada da Taça Guanabara. Após a partida, Felipe celebrou a atuação e também o triunfo tricolor.

"Algo novo para mim começar em outra posição. Consegui me adaptar também de volante. Graças a Deus estou tendo boas atuações. Feliz também com a vitória, com atuação da equipe", disse Felipe Andrade, à Band.

Com o resultado, o Fluminense chegou aos sete pontos e aparece na terceira colocação - dentro, portanto, da zona de classificação para a semifinal do Campeonato Carioca. O Tricolor tem, aliás, a mesma pontuação de Vasco e Nova Iguaçu, mas leva a pior nos critérios de desempate.

"É o objetivo de todo mundo (ficar dentro do G4). Estamos tendo essa oportunidade. Time novo, mas nos adaptamos a jogar junto. Estamos buscando essas vitórias para pegarmos confiança. Isso é importante para gente dar sequência no campeonato", finalizou o jogador.

Em tempo: o Fluminense volta a campo no próximo domingo, às 18h10, para enfrentar o Nova Iguaçu no Estádio Luso-Brasileiro. A partida é válida pela quarta rodada da Taça Guanabara.