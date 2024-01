Felipe Melo na reapresentação do Fluminense nesta quinta-feira (25) no CT Carlos Castilho - Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 25/01/2024 19:30

Rio - Felipe Melo pode estar em sua última temporada como jogador. O zagueiro, de 40 anos, está cogitando encerrar a carreira no fim de 2024. Em rede social, a esposa do atleta Roberta Nagel revelou uma conversa na manhã desta quinta-feira (25), antes da reapresentação do elenco do Fluminense no CT Carlos Castilho, e indicou a possível aposentadoria.

"Hoje meu marido voltou a treinar e, ao que tudo indica, vai ser o último ano dele como jogador de futebol. Falando com ele hoje no café da manhã, disse assim: "Amor, esse ano vai ser muito especial". Ele perguntou o motivo, e eu disse que é a oportunidade que nós estamos tendo para que a cada ano que passa, a gente adquirir mais maturidade espiritual e mais crescimento", disse.

"Esse ano a gente tem uma grande responsabilidade de sermos uma benção aonde a gente passar. Sempre a gente tem que pensar dessa forma, por onde a gente passar precisamos ser uma benção. Eu declarei isso sobre a vida dele hoje de manhã", completou Roberta Nagel.

Felipe Melo foi contratado pelo Fluminense em 2022 e tem contrato até o fim de 2024. Ele soma 85 jogos e três gols, além dos títulos da Taça Guanabara e do Campeonato Carioca em 2022 e 2023, e da Libertadores em 2023. O zagueiro é um dos líderes do vestiário e capitão da equipe. Nos últimos dois anos, ele dividiu a faixa com o companheiro de zaga Nino, que foi vendido para o Zenit, da Rússia, neste ano.