Fernando Diniz conversou com os jogadores na apresentação do elenco do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 25/01/2024 15:21

missão de disputar o primeiro título em menos de um mês, contra a LDU, pela Recopa Sul-Americana.

Pela terceira vez, Fernando Diniz dá início aos trabalhos de pré-temporada pelo Fluminense. Ele se apresentou junto aos jogadores nesta quinta-feira (25) e, ao contrário de 2019 e 2023, tem em 2024 a, pela Recopa Sul-Americana.

"É muito bom estar de volta, estava com saudade já. Foi ótimo esse primeiro encontro. A gente conseguiu fazer excelentes contratações para dar uma encorpada no nosso time. E agora nós vamos atrás dos nossos sonhos de 2024", disse o treinador ao site oficial do Fluminense.



Com a apresentação do elenco, Fernando Diniz comandará trabalhos em período integral nesta primeira semana, para recuperar o tempo perdido em relação aos rivais. Afinal, o Fluminense voltou das férias três semanas depois do que Botafogo e duas de Vasco e Flamengo.



Com as férias terminando no dia 24 de janeiro, a comissão técnica tricolor corre contra o tempo para a estreia do time titular na temporada, já pensando em ritmo de jogo para os confrontos contra a LDU, em especial do dia 22 de fevereiro, em Quito, pela ida da Recopa.



A volta, que decidirá o título no Maracanã, será em 29 de fevereiro. Além desses dois jogos, o Fluminense ainda terá três clássicos pelo Campeonato Carioca até 2 de março.