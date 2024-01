Felipe Melo vai para a terceira temporada pelo Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Felipe Melo vai para a terceira temporada pelo FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 25/01/2024 12:48

brincou com a ausência de uma foto do elenco campeão da Libertadores, em 2023, no local.

Na apresentação dos titulares do Fluminense para iniciar a pré-temporada, nesta quinta-feira (25), Felipe Melo sentiu falta de algo novo no CT Carlos Castilho. O volanteno local.

"Tem que botar foto nossa por aí, né? Campeão da América", falou o volante, em vídeo publicado pelo Fluminense nas redes sociais.



Bem-vindos de volta, campeões da América! Amo vocês! pic.twitter.com/zIYJ7k7aJ7 — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) January 25, 2024

Na decoração das paredes do CT, o Tricolor colocou fotos históricas de jogadores com troféus importantes conquistados pelo clube. A Libertadores do ano passado era uma obsessão dos torcedores e deixou o atual elenco para sempre na história do Fluminense.

Em busca de mais conquistas, os titulares iniciam os trabalhos para 2024, após um mês de férias. Ao contrário dos outros clubes, o Tricolor voltou depois porque a temporada passada terminou somente no fim de dezembro, após o vice no Mundial de Clubes.