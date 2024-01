Em 2023, Germán Cano garantiu a vitória do Fluminense sobre o Audax com um hat-trick - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Em 2023, Germán Cano garantiu a vitória do Fluminense sobre o Audax com um hat-trickMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 24/01/2024 15:30 | Atualizado 24/01/2024 15:32

Rio - O Fluminense terá o Audax pela frente nesta quinta-feira (25), em jogo válido pela terceira rodada da Taça Guanabara. As equipes irão se enfrentar no Estádio Elcyr Resende, às 21h30, e o Tricolor busca manter o aproveitamento de 100% contra o time de Angra dos Reis.

Na história, o Fluminense venceu todos os jogos contra o Audax. Foram quatro, ao todo, com oito gols marcados pelo Tricolor e somente um pelo adversário. Em três desses duelos, o Flu sequer foi vazado.

O Audax disputou a Série A do Campeonato Carioca pela primeira vez em 2013. Na ocasião, conseguiu terminar em 7º lugar e se manter na elite do futebol do Rio de Janeiro. Porém, no ano seguinte, a equipe foi rebaixada para a Série B.

Desde então, o clube lutou pelo acesso até 2021, quando conseguiu subir novamente. De lá para cá, conseguiu se manter na Série A do Estadual.

Em 2023, no último confronto com o Fluminense, perdeu por 3 a 0, com direito a três gols do artilheiro e ídolo argentino Germán Cano, no Maracanã.

Atualmente, o Audax é o lanterna da Taça Guanabara do Campeonato Carioca, com derrotas para Flamengo e Madureira. Já o Fluminense está invicto, tendo uma vitória sobre a Portuguesa-RJ e um empate com o Volta Redonda. O Tricolor deve seguir com time alternativo para o duelo desta quinta-feira (25).

Confira todos os jogos entre Fluminense e Audax na história do Cariocão:

. Fluminense 1 x 0 Audax - 17/03/2013

. Fluminense 3 x 1 Audax - 04/02/2014

. Fluminense 1 x 0 Audax - 03/02/2022

. Fluminense 3 x 0 Audax - 05/02/2023