André, do Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 25/01/2024 10:30

Rio - Administrado pelo empresário norte-americano, John Textor, o Lyon, da França, fez uma consulta para saber a situação do volante André, do Fluminense. De acordo com informações do jornal "L'Equipe", o clube avalia uma proposta, mas os valores pedidos pelo Tricolor foram considerados difíceis de alcançar.

O Fluminense deseja algo em torno de 30 milhões de euros (cerca de R$ 161,01 milhões) por André. Além do brasileiro, o Lyon avalia outros jogadores para o setor como o sérvio Nemanja Matic, do Stade Rennais, e smail Yuksek, do Fenerbahçe, da Turquia.

André vem sendo avaliado por clubes do futebol europeu. No momento, o Atlético de Madrid, da Espanha, e o Fulham, da Inglaterra, já demonstraram interesse e poderão realizar uma proposta para a contratação do volante do Fluminense.

Revelado em Xerém, André se profissionalizou em 2020 e se tornou titular do Fluminense no ano seguinte. O jovem conquistou dois títulos do Campeonato Carioca e levantou o troféu da Libertadores pelo clube das Laranjeiras.