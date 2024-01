Fluminense busca aumento de patrocínio master para 2024 - Lucas Merçon/Fluminense FC

24/01/2024

Rio - O Fluminense busca uma valorização na camisa para 2024. Atual bicampeão carioca e campeão da Libertadores, o Tricolor das Laranjeiras deseja um aumento na receita de patrocínio master e negocia com empresas interessadas em ocupar o espaço atualmente ocupado pela Betano, de acordo com informações do jornalista Victor Lessa.

A diretoria tricolor entende que o contrato com a Betano não está adequado ao mercado atual e, por isso, busca uma valorização financeira. O Fluminense foi sondado por duas empresas, através de intermediários, que aceram com interesse em enviar uma proposta. A PixBet, atual master do Flamengo, e a SuperBet, patrocinadora master do São Paulo, seriam as interessadas.

O possível novo parceiro do Fluminense estaria disposto a pagar a multa rescisória com a Betano e oferecer um valor que gira em torno de R$ 50 milhões, cerca de três a quatro vezes maior que o atual patrocínio. A Betano, no entanto, poderia igualar ou cobrir a oferta, caso tenha o desejo de seguir patrocinando o atual campeão da Libertadores.

O Fluminense tem contrato em vigor com a Betano até 2025. Não é do feitio da atual diretoria romper vínculos. Nenhuma ação será feita sem consultar a patrocinadora. O Tricolor enxerga a empresa como uma grande parceira e reconhece a importância. A casa de apostas chegou ao clube em junho de 2021, com contrato válido por dois anos. Na época, o clube estava há três anos sem patrocínio master.

A Betano pagou R$ 15 milhões na soma dos dois anos. No ano passado, as partes renovaram o vínculo até 2025 e os valores foram reajustados de acordo com a valorização tricolor dentro de campo. Porém, o novo valor - que não foi divulgado - não é considerado adequado para a nova realidade do Fluminense após as conquistas da Libertadores e do vice-campeonato do Mundial de Clubes em 2023.

Além disso, os recentes patrocínios de outros clubes da Série A também ligaram um alerta nas Laranjeiras. O Flamengo e o Corinthians, por exemplo, tiveram um aumento na receita de patrocínio master para 2024. O Vasco também negocia com um possível novo patrocinador. Desta forma, o Fluminense está aberto a ouvir possíveis interessados.