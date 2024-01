Felipe Andrade - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 24/01/2024 09:30 | Atualizado 24/01/2024 09:51

Rio - Até o momento, o Fluminense entrou em campo em apenas duas partidas pelo Campeonato Carioca e teve atuações irregulares com uma equipe repleta de jovens. Porém, ao menos um deles, tem demonstrado um rendimento animador nos dois confrontos. O zagueiro Felipe Andrade, de 21 anos, que vem atuando de volante, foi bastante elogiado pelo seu desempenho contra Volta Redonda e Portuguesa.

No ano passado, o jogador já havia atuando em algumas oportunidades como lateral e tinha oscilado. Porém, como volante, Felipe Andrade mostrou um desempenho superior e vem sendo apontado como uma possível opção no setor para Fernando Diniz.

O Fluminense tem André, Martinelli, Alexsander, Thiago Santos e Gabriel Pires para o setor. Porém, o primeiro deverá ser negociado com o futebol europeu. E Thiago Santos tem sido utilizado e elogiado também na função de zagueiro. Com isso, cresce a possibilidade de Felipe Andrade receber oportunidades na temporada como volante.

Enquanto os principais jogadores não estão aptos para atuarem, Felipe Andrade espera continuar aproveitando as oportunidades no Carioca para ganhar mais chances posteriormente no restante da temporada com Fernando Diniz.