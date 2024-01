Jhon Arias - Mailson Santana / Fluminense

Publicado 23/01/2024 16:59

Rio - Jhon Arias recusou uma proposta para permanecer no Fluminense. O meia-atacante, de 26 anos, não quis ouvir a oferta do Krasnodar, da Rússia, segundo informações da "Itatiaia". O jogador colombiano tem o desejo de jogar na Europa, mas não tem vontade de atuar no futebol russo.

Líder do Campeonato Russo, o Krasnodar ofereceu 12 milhões de euros (R$ 64,6 milhões na cotação atual) por Jhon Arias. A proposta foi levada por um intermediário para o empresário Gianfranco Petruzziello. Além do Krasnodar, o Zenit também chegou a sondar o jogador, mas não avançou.

Jhon Arias foi contratado pelo Fluminense em 2021. O Tricolor pagou R$ 3 milhões por 50% dos direitos do meia-atacante colombiano. A diretoria tricolor negocia a compra do restante dos direitos econômicos, mas o Patriotas, detentor do montante, faz jogo duro pois entende que pode ter lucro com uma possível venda.

O Fluminense se comprometeu a ouvir propostas por Arias, assim como combinou com o zagueiro Nino, que já foi negociado com o Zenit, da Rússia, e com o volante André. Este último, inclusive, recebeu sondagens de clubes europeus como Fulham e Liverpool, da Inglaterra, e Atlético de Madrid, da Espanha.

Desde 2021 no Fluminense, Jhon Arias soma 144 jogos, 29 gols e 34 assistências. Ele conquistou dois títulos da Taça Guanabara e do Campeonato Carioca (2022 e 2023), além da Libertadores e do vice no Mundial de Clubes (2023). Ele foi eleito o terceiro melhor jogador do Mundial.