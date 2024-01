Vagno Júnior assinou contrato profissional com o Fluminense até o fim de 2026 - Leonardo Brasil / Fluminense

Publicado 23/01/2024 17:14

O Fluminense assinou o primeiro contrato profissional com o lateral-esquerdo Vagno Júnior. Promessa de Xerém, o jovem de 16 anos é titular da geração que está sendo chamada de 'Esquadrilha 07', que chega ao sub-17 em 2024.



Vagno Júnior, que está no Tricolor desde 2017, assinou contrato até o fim de 2026.



"Cheguei aqui aos 9 anos em busca dos meus sonhos e, hoje, realizo mais um deles, assinando meu primeiro contrato profissional com o Fluminense. Agradeço a Deus, ao clube e aos meus pais por esse novo passo na minha carreira. Vou me dedicar para honrar cada vez mais a armadura tricolor", disse o jovem lateral ao site oficial do Fluminense.



Nascido em Cuiabá (MS), Vagno Júnior já disputou jogos do sub-17 em 2023, fazendo parte do grupo campeão carioca, da Recopa e da Taça Guanabara de 2023.